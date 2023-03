Movida, controlli a tappeto Due le patenti ritirate

Proseguono con regolarità i controlli alla movida notturna ed alle zone maggiormente frequentate di sera, soprattutto dai giovani, ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Follonica, che negli ultimi fine settimana hanno intensificato i pattugliamenti nelle vicinanze dei locali pubblici più affollati nelle ore serali. Tante le autovetture ed i conducenti passati al setaccio dai militari dell’Arma, la cui massiccia presenza ha uno scopo essenzialmente preventivo data la triste incidenza dei sinistri stradali nel centro abitato e lungo le provinciali immediatamente fuori dall’abitato. Nel corso di questi ultimi giorni sono state diverse le contestazioni legate alle violazioni del codice della strada, con il conseguente ritiro di 2 patenti di guida. Oltre a ritirare i due documenti di guida, i Carabinieri hanno anche operato il sequestro di un ciclomotore, il cui conducente aveva un tasso alcolemico superiore al consentito. Una misura non gradita di certo a chi la riceve, ma che tende in assoluto alla tutela della salute e della vita del conducente e degli altri utenti della strada. Queste, infatti, sono le finalità dei servizi predisposti dall’Arma: tutelare la salute dei giovani, salvaguardare la loro incolumità, preservare la serenità dei familiari che, la sera, attendono che i loro figli tornino a casa sani e salvi. Un altro giovane è stato invece trovato in possesso di una dose di cocaina e segnalato al Prefetto.