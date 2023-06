Motoraduno e Notte Romantica

Il paese si prepara a un sabato di festa. Domani è in programma la 18esima edizione del Motoraduno "Santa Fiora e il Monte Amiata", organizzato dal Motoclub locale che quest’anno compie 20 anni di attività, in più il Comune aderisce alla "Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia", lanciando un invito: visita il borgo portando con te uno strumento musicale e scegli un angolo del paese per esibirti partecipando al flashmob Unplugged, che coinvolge tutti i borghi aderenti alla Notte Romantica 2023. Due eventi che si intrecceranno tanto che per la Notte Romantica sarà premiata anche la coppia di centauri più romantica. Il programma del Motoraduno prevede dalle 10 alle 11.30 il ritrovo dei centauri in piazza Garibaldi per le iscrizioni. Alle 11.45 la partenza per il giro turistico in moto "Il Monte Amiata e i suoi borghi" e alle 13 l’aperitivo e il pranzo organizzato dal Motoclub nello stadio comunale. Poi alle 15 apriranno le iscrizioni al secondo giro turistico verso Montalcino con sosta e degustazione enologica all’azienda agricola Campogiovanni. Alle 18.15 rientro a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni. Seguirà alle 19 l’aperitivo e alle 20.30 la cena in piazza, sempre organizzata dal Motoclub.

Gran finale alle 22.30 con il concerto dei Gary Baldi Bros e Dj set con Bobo Dj, poi la notte proseguirà al Kartika.