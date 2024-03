Motociclista cade: soccorso con l’elicottero

Complesso intervento da parte del personale dei vigili del fuoco e del "118" per il recupero di un motociclista infortunatosi in località Poggio di Muro, nel territorio comunale di Scarlino.

La richiesta di aiuto è partita intorno alle 13 da parte di un gruppo di enduristi in seguito alla caduta dalla moto di un compagno.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta anche con due campagnole che, considerata la particolare imperveità del terreno, hanno permesso al personale e a quello sanitario di raggiungere la zona della caduta che ha comunque richiesto circa 20 minuti di marcia.

All’arrivo nel luogo della caduta, il personale sanitario ha provveduto a stabilizzate il giovane che lamentava forti dolori alla gamba destra ed a posizionarlo sulla barella in dotazione ai mezzi dei vigili del fuoco. La valutazione fatta dal medico ha suggerito però il trasporto in ospedale con l’elicottero e quindi è stato attivato "Drago 124" del nucleo elicotteri di Cecina dei vigili del fuoco che, nonostante il forte vento, ha effettuato la manovra di recupero tramite personale Saf e verricello per il successivo trasporto del ferito nell’ospedale "Misericordia" di Grosseto.