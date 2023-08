Moto contro auto Medico ferito

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente accaduto sulla "Sp 161", nei pressi di Magliano. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 2 della notte fra venerdì e ieri, si sono scontrate tre auto. I feriti sono stati soccorsi dal "118" con le ambulanze della Cri, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Magliano. La viabilità è stata ripristinata solo al termine della rimozione delle auto da parte della ditta "Fratelli Pazzaglia" di Orbetello.

Un altro incidente è accaduto intorno alle 11 di ieri sulla litoranea che costeggia il lago di Burano, nel territorio comunale di Capalbio. Per cause in corso di accertamento, una moto condotta da un medico si è scontrata con un’auto condotta da un uomo di 70 anni. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e dalla Cri e trasferiti in ospedale ad Orbetello al Pronto soccorso per accertamenti.