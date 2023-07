Mostra temporanea L’opera torna a casa

Dopo un lungo peregrinare tra collezioni e musei, torna per un’esposizione temporanea la preziosa opera "Madonna con Bambino" di Luca della Robbia, anche detta "Madonna di Santa Fiora". Sarà in mostra nel borgo amiatino da giovedì 27 fino al 10 agosto. L’opera torna nel suo territorio d’origine, seppure in modo temporaneo, dopo oltre un secolo e mezzo di assenza e all’inaugurazione, a Palazzo Sforza Cesarini, interverrà il professor Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Conservata per quasi 100 anni nelle collezioni della Albright-Knox Art Gallery di Buffalo, negli Stati Uniti, la robbiana è stata messa all’asta a New York da Sotheby’s nel 2021. L’opera è stata venduta per circa 2 milioni di dollari. Pochi giorni prima dell’asta il sindaco Federico Balocchi aveva lanciato un appello a istituzioni, collezionisti e mecenati: "Aiutateci a riportare a casa la Madonna di Santa Fiora". Anche il presidente della Regione Eugenio Giani, aveva sostenuto l’appello del sindaco. A distanza di circa due anni, il desiderio è stato esaudito, grazie alla generosa disponibilità dei nuovi proprietari, Lilian e André Esteves, e alla preziosa collaborazione della galleria Benappi Fine Art che si prende cura della loro collezione.

"Il patrimonio culturale – ha detto Tomaso Montanari – è una geografia di cicatrici, di perdite, di sottrazioni ma è anche dunque un corpo da curare e ogni piccolo intervento di cura, come questo, ci permette di capire il grande amore che tutti abbiamo per quello che chiamiamo, in un modo un po’ astratto, patrimonio culturale ma che è, in realtà, il corpo più grande a cui tutti i nostri corpi appartengono". "Con questa mostra offriamo l’occasione di guardare da vicino un capolavoro del Rinascimento toscano – dice Balocchi – legato alla storia di Santa Fiora".