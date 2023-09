Mostra su Battista a Pitigliano: c'è anche Caravaggio

La Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello a palazzo Orsini a Pitigliano, da domani al 12 novembre 2023 ospiterà una mostra inedita dedicata alla figura del Battista interpretato da due opere reali di altrettanti autori di assoluto rilievo: Lorenzo Costa (1460-1535) e Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610). La mostra è stata organizzata dall’ufficio beni culturali e museo di palazzo Orsini della diocesi pitiglianese e curata da Roberta Lapucci, storica dell’arte e restauratrice. L’inaugurazione sarà preceduta da una breve conferenza presieduta da Gianni Roncari vescovo diocesano alle 11 di domani alla sala Ildebrando (piazza Fortezza Orsini, di fronte all’ingresso del museo). Dopo i saluti delle autorità seguiranno un intervento della curatrice e del direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Don Marco Monari. La mostra è stata organizzata anche in anticipazione del V Convegno internazionale "Le porte del Mediterraneo". Le due opere esposte vogliono concentrare lo sguardo, appunto, sulla scena del passaggio tra la promessa e il compimento, come anche tra il definitivo incontro tra il cielo e la terra che il Battista proclama e indica in Gesù di Nazareth, "Figlio di Dio e Figlio dell’Uomo".