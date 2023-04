"Mostra di Primavera" con Claudio Paganucci e Sabina Chiarello

Proseguono le attività culturali al "Quadrivio", la galleria d’arte gestita da Patrizia Zuccherini. Dopo l’incontro di venerdì scorso che chiudeva la rassegna "I luoghi dell’amina", ora si apre una nuova finestra di luce artistica nella sala di viale Sonnino. La galleria ospiterà la "Mostra di Primavera", organizzata dall’Associazione culturale Polis 2001 di Francesco Tarsi con Emozion-Arti. La mostra propone un’ esposizione congiunta di due noti pittori: Claudio Paganucci e Sabina Chiarello. Gli autori potranno far conoscere le loro opere da oggi fino a venerdì 21. L’inaugurazione odierna della mostra inizierà a partire dalle 18. Gli altri giorni, ad esclusione dei giorni di festività, ovvero dal venerdì santo fino alla pasquetta, l’esposizione sarà visitabile dalle 17 alle 19. Negli ultimi anni, il tema delle creazioni pittoriche di Sabina Chiarello ha subito un cambiamento. Sono prevalsi, nella rappresentazione, paesaggi, nature morte, fino a quando Sabina è approdata alla scultura in argilla. Claudio Paganucci rappresenta in ogni sua opera le tappe evolutive del suo stile artistico e mostra l’espressione aperta e solare che da sempre lo contraddistingue.