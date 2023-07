Mostra di Pittura, 3 Artisti in Dialogo con la Maremma

Lunedì alle 18 all’ex Casello Idraulico in via Roma, 43 a Follonica si inaugura la "Mostra di pittura" di tre artisti: Lino Loli, Carla Moscatelli e Francesca Splendore. Patrocinata dal Comune di Follonica, la mostra presenta uno spaccato delle ultime ricerche visive e formali di tre artisti dalla storia personale e artistica profondamente diversa ma legati da una salda amicizia che va avanti da anni. La loro personale visione poetica affiora nel racconto della realtà che li circonda, nella presentazione dei loro stati d’animo filtrati dalla lente della loro arte e l’amore profondo per la terra di Maremma.

Questa mostra è, dunque, un dialogo tra tre cifre stilistiche diverse, tre tonalità di una stessa melodia dal titolo "Arte".

Lino Loli, indaga il mondo animale, Carla Moscatelli definisce la sua pittura "realismo poetico", mentre Francesca Splendore con la sua mano sicura traccia linee morbide di corpi. La mostra finirà domenica 23 e sarà aperta dalle 17 alle 20.