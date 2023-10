Mostra di foto. La laguna e i granchi blu

Cartellone ricco di eventi ai Pescatori di Orbetello, in occasione di Gustatus, creato in collaborazione cone Laguna Art Factory. Una formula innovativa in cui ogni giorni, ad un evento gratuito dedicato alla conoscenza e alla cultura del territorio, seguirà uno show cooking con degustazione al costo di 10 euro, di un piatto preparato ogni giorno da un diverso rinomato Chef. Si inizia oggi con la presentazione della mostra fotografica "Il Granchio Blu e la Laguna di Orbetello" della fotografa Chiara Serracchiani. Un talk con pescatori ed esperti del mondo lagunare per conoscere più da vicino un fenomeno, quello del granchio blu, che desta grande curiosità, darà il via a un’esposizione di fotografie che resterà visitabile per tutta la manifestazione. A seguire lo chef Francesco Carrieri del Ristorante Torre D’Argento del Boutique Hotel Cala Piccola, proporrà una creazione a base di granchio blu. Domani alle 11 sarà la volta del fotografo g Francesco Minucci che presenterà il suo libro fotografico "Per nascita e per scelta", seguito da uno showcooking dello chef Moreno Cardone, proprietario del ristorante L’Uva e il Malto a Grosseto. Lunedì si prosegue con l’artista Dominga Tammone che darà vita a ritratti di cantanti italiani colorandoli con i vini offerti dalla Cantina Vini di Maremma. A seguire un delizioso finger food preparato dallo chef orbetellano Alessio Ferraro. Martedì sarà il turno della Condotta Slow Food Costa d’Argento, che ci guiderà alla scoperta dei presidi slow food grazie alla creatività dello chef dell’Argentaia Giampiero Cesarini. Chiudono in bellezza i Pescatori di Orbetello, che mercoledì 1 novembre racconteranno la vera storia della Laguna di Orbetello, dalla pesca tradizionale allo stato di salute dell’ecosistema lagunare, felici di rispondere a tutte le domande che verranno dal pubblico. Durante tutte le giornate, su prenotazione, è possibile approfittare di un giro in Laguna sui barchini dei Pescatori e mangiare le delizie lagunari presso il Ristorante aperto a pranzo e a cena durante tutto Gustatus. Per prenotazioni 348 7304272