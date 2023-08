Mostra di Busonero a Monte Argentario: le microscopiche opere fino al 3 settembre

Una mostra con i quadri più piccoli del mondo. Il 76enne pittore Stefano Busonero (nella foto) inaugura oggi, e fino al 3 settembre, la sua personale nella sala consiliare del Comune di Monte Argentario sul piazzale dei Rioni. La mostra sarà visitabile dalle 18 alle 23.

Si tratta di pitture dalle dimensioni microscopiche, che talvolta raggiungono misure sotto il millimetro, e delle riproduzioni altrettanto curiose e piccole dei grandi maestri del passato, tra cui il Giudizio universale di Michelangelo dipinto in una superficie inferiore a quella di una moneta da un centesimo, il Cenacolo di Leonardo realizzato dentro la cruna di un ago da sarto, nonché le tre opere di Raffaello della Stanza della Segnatura in Vaticano, e tanto altro ancora.

Per far godere le microscopiche opere, l’artista le ha corredate con una lente d’ingrandimento, così da trasformare il visitatore in un vero e proprio investigatore che entra direttamente a contatto con la parte più intima del pittore.