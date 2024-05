Mostra del Sassetta, ecco il catalogo

Una mostra di grande livello, e adesso, anche un catalogo di altrettanto livello elevato. Il riferimento è a "Il Sassetta e il suo tempo.Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento", mostra a cura di Alessandro Bagnoli, che si può ammirare sino al 14 luglio a Massa Marittima, nel Museo di San Pietro all’Orto.

Il catalogo sarà presentato domani alle 17.30 alla biblioteca comunale Gaetano Badii,dal curatore della mostra Alessandro Bagnoli e di Axel Hèmery, direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena. Seguirà la visita gratuita della mostra. A completare l’emozione di contemplare opere di quel livello sino ad oggi mancava uno strumento scientifico che desse conto degli studi compiuti in questi anni intorno al Sassetta. Studi che hanno condotto anche alla scoperta di una tavola inedita raffigurante una "Madonna con Bambino", che per la prima volta questa mostra svela. "Il catalogo – afferma il curatore della mostra, Alessandro Bagnoli – offre l’occasione per tracciare un profilo di questo straordinario pittore, che seppe recuperare la lezione tecnica e stilistica dei grandi maestri del primo Trecento, come Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti, ma tenendosi aggiornato su quanto stavano facendo i protagonisti del momento della pittura in Toscana, come Gentile da Fabriano, Masolino da Panicale e Masaccio"