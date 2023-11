Mostra all’aperto. Opere dedicate al tema dell’acqua

Lungo la cancellata della parrocchia del Santissimo Crocifisso, in via Spartaco Lavagnini, i lavori della mostra a cielo aperto "Salus per acquam". Gli autori si chiamano Simone Caudai, Giulia De Maio, Francesca Maiello e Priscilla Rosi e sono studenti della classe IV A dell’indirizzo tecnico graficacomunicazione dell’Istituto Bianciardi. I lavori sono stati illustrati alla presenza degli studenti della IV A con alcuni docenti, la dirigente scolastica Barbara Rosini, la direttrice della Biblioteca comunale Chelliana, Anna Bonelli e naturalmente il parroco don Roberto Nelli. Già da alcuni mesi la parrocchia ha intrapreso un percorso sul tema dell’acqua come elemento di salvezza e, allo stesso tempo, creatura fragile di cui avere cura, prosegue. Dopo gli incontri formativi, il murale realizzato dagli artisti internazionali Lapo Simoni ed Aris (cinquanta metri di lunghezza per 2,40 di altezza),e ora questa iniziativa, che coinvolge direttamente i giovani.

"Oggi siamo qui per riflettere sull’acqua – è stato il messaggio letto da uno studente, Filippo Bellandi, a nome di tutta la classe – e per riflettere sull’importanza cruciale di questo bene prezioso che ritroviamo in ogni aspetto della nostra vita. In un mondo in cui la scarsità idrica è una realtà crescente, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per preservare e gestire questo bene con saggezza". Un messaggio forte che gli studenti hanno raccontato attraverso un lavoro, che ha coinvolto tutta la classe attraverso l’utilizzo di programmi di grafica specifici, nelle ore di laboratori tecnici, grazie al supporto dell’insegnante Marcella Materazzi. Tra tutti i progetti di grafica elaborati, ne sono stati scelti 5, che la parrocchia ha stampato per esporli all’aperto. Entusiasta la dirigente scolastica Barbara Rosini e altrettanto soddisfatte le parole di Anna Bonelli, funzionaria del settore cultura del Comune di Grosseto, mentre don Roberto Nelli ha colto l’occasione per raccontare quanto ha desiderato queste iniziative. La parrocchia è aperta a ogni collaborazione – ha detto – per cui, ragazzi, suonate il campanello e proponete".