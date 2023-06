Morto per un malore Raccolta di fondi

Dovrebbe partire oggi la salma di Amdi Thiame, il 44enne senegalese ma Follonichese di adozione, che la scorsa settimana è morto improvvisamente a 44 anni accusando un malore improvviso. L’uomo era un vero e proprio punto di riferimento per la comunità senegalese nel Golfo. Tutti i suoi connazionali in questi giorni si sono riuniti per ricordarlo e celebrarlo nella sala della preghiera in via Litoranea. I soccorsi che sono arrivati in modo molto veloce non sono serviti a salvargli la vita: il 44enne è morto a bordo dell’elisoccorso Pegaso mentre i medici stavano tentando un disperato trasporto alle Scotte di Siena. La salma dell’uomo partirà in questi giorni in direzione Senegal dove ad aspettarlo ci saranno la moglie e la madre. In tanti in questi giorni sono arrivati per partecipare alle preghiere collettive per Amdi. E nell’occasione sono stati anche raccolti dei contributi per cercare di alleviare le spese del ritorno in Senegal della salma. Chiunque fosse interessato a contribuire può contattare Khadim Diop al bagno Ausonia.