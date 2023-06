Morto improvvisamente Graziano Pecchia, 84 anni, a Castiglione della Pescaia

Lutto a Castiglione della Pescaia: è morto nella sua casa Graziano Pecchia, 84 anni. Una morte improvvisa anche perchè l’uomo, nonostante l’età, non aveva dato alcun segno, lasciando quindi nello sconforto tutte le persone che gli volevano bene. Pecchia era conosciutissimo, soprattutto per aver gestito la "marmifera" per 50 anni, con il laboratorio che è stato per decenni alle Paduline, accanto al parcheggio della piazza del mercato. Profondo il cordoglio espresso durante la giornata di ieri da tutte le persone di Castiglione della Pescaia

(e non solo) che lo conoscevano e avevano imparato ad apprezzarlo per le sue dote umane. Graziano Pecchia era un grandissimo appassionato di mare e di pesca oltre che esperto cacciatore. Lascia la moglie Desi Berti e le figlie Roberta e Tiziana. Il corpo sarà cremato e non ci sarà la cerimonia funebre come lui aveva lasciato detto. A tutta la famiglia le condoglianze del nostro giornale.