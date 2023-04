Morto dopo l’investimento L’autopsia chiarisce "Schiacciamento letale"

Abdel Jabber Mamhud Fernandez, lo sfortunato ragazzo venezuelano morto all’alba di Pasqua sulla strada provinciale 2 all’Argentario, è morto a causa dell’investimento di un mezzo dopo la caduta dallo scooter. Le ferite riportate sono state provocate dallo "schiacciamento" dovuto all’investimento. Il giovane dunque era ancora vivo dopo la caduta dallo scooter sul quale viaggiava insieme a un amico dopo aver passato la notte in un locale di Terrarossa. Sarebbe questo il risultato dell’autopsia effettuata dal medico legale Valentina Bugelli e disposta dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna. Sul corpo del ragazzo è stata trovata una ferita alla testa, che probabilmente si è procurato cadendo dal motorino, ma secondo il medico legale, non lo avrebbe ucciso. Letali sono stati i traumi da schiacciamento. Domani invece sarà la volta della perizia cinematica, disposta dal pm e affidata all’ingegner Andrea Guidetti. Toccherà a lui ricostruire la dinamica dell’incidente che è costato la vita al ragazzo di ventidue anni. Quando Abdel è caduto dal motorino sarebbe sbalzato al centro della strada (mentre l’amico nella parte opposta). Sarebbe dunque arrivata un’auto che l’ha travolto e ucciso. Il ragazzo che era al volante della Golf, un 23enne di Orbetello, è stato inscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Insieme a lui viaggiavano altri tre ragazzi, tutti di Porto Ercole, che tra l’altro conoscevano la vittima. Si tratta comunque di un atto dovuto da parte della Procura anche per permettere al ragazzo di poter partecipare, con un legale, agli accertamenti disposti dal magistrato. Il ragazzo, che era sul luogo dell’incidente quando sono arrivati i carabinieri, ha spiegato di non essersi accorto dell’incidente e di aver urtato con la sua auto solo lo scooter che era rimasto in mezzo alla strada dopo la caduta. Il 23enne di Porto Ercole è stato sottoposto all’alcoltest e il risultato è stato negativo: 0,38 grammi per litro. La morte di Abdel Jabber Mahmud Fernández ha lasciato in un dolore immenso la mamma, il fratello più grande e il compagno della madre, con cui viveva a Porto Ercole, i quali si aspettano la verità sui tragici fatti di quella notte, prima ancora che giustizia. Adesso l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i suoi cari potranno finalmente fissare la data del funerale del giovane, che sarà partecipatissimo.