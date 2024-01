Morto a 86 anni il dirigente sportivo Fabrizio Barsotti. E’ stato il segretario del Grifone di Piero Camilli

Lo sport grossetano in lutto per la scomparsa di Fabrizio Barsotti, 86 anni, originario di Cavriglia (provincia di Arezzo), ma dirigente di lungo corso del Grosseto all’epoca di Piero Camilli quando i torelli sbarcarono nei professionisti. Dopo aver girato mezza Italia, da ormai dieci anni viveva a Grosseto. Gli sportivi di una certa età lo ricordano prima come giornalista de La Nazione, poi come direttore sportivo di diverse società. Formidabili i suoi anni alla Sangiovannese, la città dove Fabrizio intraprese la sua nuova e lunga carriera che lo avrebbe portato in club importanti di serie C e serie B e anche in A a Udine. Particolarmente importante la sua lunga militanza al Catanzaro. L’ultimo anno Barsotti ha lavorato alla Colligiana. La salma di Fabrizio Barsotti sarà cremata a Grosseto venerdì.