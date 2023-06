Morte in villa "Omicidio volontario" Indagata la figlia

Altra giornata "dura" quella di ieri per gli abitanti di Istia d’Ombrone. Benedetta Marzocchi, la figlia 50enne di Giuseppina De Francesco, è stata indagata per omicidio volontario dalla Procura di Grosseto. Sarebbe stata lei, secondo l’accusa, ad uccidere a calci e pugni, l’anziana madre nella villa che si trova all’estrema periferia del borgo a due passi dalla città. La donna era tornata a vivere proprio nella villa "I Renai" da circa un anno. Una splendida abitazione immersa nel verde. Ci abitava da sola mentre il fratello Alfonsino, aveva deciso di spostarsi di qualche centinaio di metri, acquistando un appartamento sempre a Istia, ma vicino al centro storico. Nessuno sa per il momento come mai l’ex insegnante in pensione aveva deciso la sera prima di tornare nella casa visto che con il marito, dopo essere tornata in Maremma da Milano, abitava in un appartamento a Grosseto vicino al centro. Una notte che glie è stata fatale perchè la mattina è stata trovata morta in un lago di sangue. Uccisa a calci e pugni con una ferocia inaudita.

La comunità del paese si strinse immediatamente verso quella famiglia, i Marzocchi, che a Istia abitavano da sempre. E che avevano deciso di trasferirsi là dopo la morte del capostipite, il notaio Alfonso Marzocchi, molto conosciuto a Grosseto. "Questo momento vuol essere un segno forte di vicinanza a Giuseppina e a chi le ha voluto bene, nel silenzio rispettoso e nella preghiera; nel custodire il dolore dentro il cuore, ma anche nell’aprirsi alla speranza che nasce dal Crocifisso che è risorto". Queste le parole che usò don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto, nella serata di mercoledì 14 giugno quando un gruppo di paesani decise di organizzare una fiaccolata di preghiera in memoria dell’anziana uccisa. Che era conosciuta e ben voluta da tutti. Un gesto di memoria e pietà. Ci parteciparono una sessantina di persone, compresa una rappresentanza di volontari della Croce Rossa, nella quale Giuseppina fu molto impegnata ed è stata tra le promotrici, molti anni fa, anche del percorso di ippoterapia. Ieri la notizia dell’indagine che pare essere arrivata da una svolta: ad uccidere Giuseppina potrebbe essere stata la figlia Benedetta. Che si è scagliata contro di lei dopo un raptus improvviso.