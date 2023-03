Morta nel canale per annegamento

I risultati dell’autopsia, eseguita all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, sono arrivati ieri e hanno confermato quella che era una delle ipotesi più accreditate riguardo al decesso e cioè che Samanta Rossi è morta per annegamento in nemmeno 50 centimetri di acqua. La donna di 42 anni, che lascia un figlio di 14 anni, era stata trovata senza vita, domenica mattina, intorno alle 13 in via della Cameretta, poco distante dal centro del paese maremmano, dopo che con il suo scooter era finita in un canale. Nell’incidente la donna ha sbattuto il mento e probabilmente è svenuta annegando poco dopo. Ieri, dopo l’esecuzione dell’autopsia, è arrivato il nullaosta e la salma è stata restituita ai parenti. I funerali di Samanta si svolgeranno domani, alle 11 nella parrocchia di Neghelli. La donna era molto conosciuta a Orbetello, qui lavorava come cameriera in un ristorante. Domani saranno in molti a portarle l’ultimo saluto, per una morte arrivata troppo presto.