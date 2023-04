Morta dopo il parto Disposta l’autopsia

E’ stata aperta l’inchiesta per la morte, dovuta ad un’infezione post-parto, della donna di 37 anni originaria di Campagnatico. Una tragedia ha scosso la comunità del piccolo paese. Elisa Pierangioli è morta infatti venti giorni dopo aver dato alla luce una bambina. Adesso il magistrato ha disposto l’autopsia. La donna si era trasferita in Sicilia nel 2018 e viveva con il marito. Circa un mese fa aveva dato alla luce la sua prima bambina, in un ospedale nel messinese. Ma, dopo il parto cesareo, ha avuto delle complicanze: probabilmente in sala operatoria ha contratto un’infezione batterica, insieme alla bambina. La piccola si era ripresa, mentre la donna è peggiorata giorno dopo giorno. Dopo essere stata trasferita in un ospedale di Palermo, sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, ma poi la situazione è precipitata. La donna è morta per l’infezione. Il padre della donna, Consigliere di Campagnatico, per anni aveva lavorato alla Asl in Amministrazione.