Trovata morta in casa a 24 anni

Bologna, 24 maggio 2023 – Lutto in Toscana per la morte, a Bologna, di una ragazza originaria di Manciano, in provincia di Grosseto. La giovane abitava nel capoluogo emiliano.

Nella mattina di mercoledì sarebbero state le persone con cui era in casa ad accorgersi che la giovane non si svegliava. C’è stata quindi la chiamata al 118 ma i medici non hanno potuto che constatare il decesso.

Il corpo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si pensa a un malore, ma ci saranno indagini per chiarire la vicenda. La giovane era orfana di entrambi i genitori e, a Manciano, viveva con i nonni.