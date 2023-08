Morta a 107 anni Irene Pera, la nonnina dell'Argentario di Monte Argentario

La comunità di Porto Ercole piange la sua nonnina. Era la signora più anziana dell’Argentario Irene Pera, venuta a mancare ieri mattina all’età di 107 anni. Li aveva festeggiati lo scorso mese di febbraio, con un compleanno di quelli indimenticabili insieme alla sua numerosa famiglia formata dalle tre figlie Teresa, Ivana e Alma, i tanti nipoti e pronipoti. Nata il 3 febbraio del 1916, Irene aveva celebrato il suo centenario nella sala parrocchiale di Porto Ercole con tutti i suoi paesani. Originaria di Sorano, abitava in via dei Mandrioli a Porto Ercole. L’amica Anna Stagnaro, in occasione del suo compleanno, l’aveva descritta come "una donna che è sempre stata energica e nella sua vita si è data molto da fare". Suo marito Mario Rispoli lavorava come guardia forestale in Feniglia e, insieme, hanno avuto tre figlie femmine". "Fino ai 105 anni era in forma perfetta – racconta il nipote Riccardo Berni – poi aveva avuto un incidente domestico e successivamente la rottura del femore. Noi comunque la omaggiamo con un bel bicchiere di vino rosso, va ricordata in maniera positiva. Lei ci ha dato tutto e anche noi le abbiamo dato, non l’abbiamo mai messa in una casa di cura e non l’abbiamo mai lasciata sola". "Lei fino a qualche anno fa era una campionessa in cucina – racconta uno dei nipoti, Vincenzo Rispoli –. Fino a 100 anni faceva addirittura le tagliatelle a mano ed erano buonissime. Una donna molto intelligente, con una cultura della vita e un grande amore per suo marito durato per oltre 60 anni". Il ricordo arriva anche dall’Argentario calcio, di cui il nipote Riccardo Berni è allenatore, e dal sindaco Arturo Cerulli, che l’aveva conosciuta durante la festa dei 100 anni, donandole una targa. "L’auspicio – dice il sindaco – è che molti altri concittadini raggiungano un’età così straordinarie". I funerali di Irene Pera si svolgeranno oggi alle 166 nella chiesa di San Paolo della Croce a Porto Ercole.

Andrea Capitani