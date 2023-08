Morini non sia un solitario Don Chisciotte

Alberto

Celata

Il sindaco di Manciano, Mirco Morini, pur nella sua mitezza, è stato costretto a partire lancia in resta per difendere il suo territorio dall’attacco delle pale eoliche. Dopo quello, realizzato sul territorio di Murci, e quello proposto per San Donato (Orbetello) un terzo progetto nel segno degli aerogeneratori è stato comunicato dal Mise per la zona di Montauto, nel comune di Manciano. Morini si è detto stanco di subìre decisioni dall’alto dichiarandosi pronto ad opporsi in tutte le maniere. E occorre che tutta la Maremma sia al suo fianco, per evitare che sia un Don Chischiotte solitario e destinato alla sconfitta.