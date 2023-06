Morì bimbo di 18 mesi Genitori condannati

Una condanna a tre anni e venti giorni e 2040 euro di multa. E’ questa la pena patteggiata dai genitori del bambino di 18 mesi che il 15 settembre 2020 cessò di vivere a causa di una crisi respiratoria provocata da un’intossicazione acuta da metadone. Il piccolo aveva trovato un flacone in casa lasciato incustodito (che all’epoca stavano seguendo un percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti) e bevve la sostanza senza che i genitori se ne accorgessero. Fu il padre ad accorgersi che il bambino, che si era addormentato, respirava in maniera affannosa e a portarlo immediatamente nella sede della Misericordia a poca distanza dalla loro abitazione, ma nonostante i tentativi prestati dal personale sanitario per il piccolo non ci fu nulla da fare. Quanto accaduto fu ricostruito dalle indagini dei carabinieri e i genitori furono accusati di omicidio colposo. In aula, ieri mattina, di fronte al giudice Marco Mezzaluna, hanno patteggiato la pena.