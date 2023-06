Morì a 53 anni in casa Il marito a processo

Quando tornò a casa aveva trovato la moglie morta. Aveva 53 anni. Inutili furono i tentativi di rianimarla. Lui, medico, aveva cercato insieme al 118 di farla tornare in vita. Ma per lui si aprirà il processo: l’accusa formulata da pm Falco è quella di omicidio colposo aggravato. Il gip Marco Mezzaluna ha disposto il rinvio a giudizio. Quando nell’abitazione arrivarono i carabinieri trovarono diverse confezioni di psicofarmaci che il medico aveva prescritto alla moglie, per tentare di alleviare il dolore. Si trattava di antidepressivi, che però dovevano essere assunti con cautela, anche perchè la donna abusava di alcol. La sera in cui è stata trovata morta, la donna infatti aveva assunto un mix che poi si è rivelato letale. Questi farmaci le erano stati prescritti dal marito medico. Secondo il Pm l’uomo "era consapevole dei rischi connessi alla combinazione tra l’alcol e i farmaci". Ora dovrà affrontare il processo.