Morellino, resa minore ma la qualità si preannuncia molto alta

In vigna si raccoglie, ma la sfida più grande si gioca nel saper raccontare il vino di domani. Inizia sotto i migliori auspici la vendemmia 2025 per il Sangiovese della costa toscana, cuore della produzione del Morellino di Scansano. Le prime raccolte, conferma il ’Consorzio di tutela’, parlano di uve sane, maturazioni regolari e un ottimo equilibrio tra zuccheri e componenti fenoliche, segno di una qualità che si preannuncia alta. Sul fronte quantitativo, invece, si registra un calo delle rese rispetto al 2024, ma anche questo viene letto positivamente in un momento di rallentamento dei consumi.

"Una vendemmia di grande valore qualitativo – dice Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano –, accompagnata da una riduzione delle quantità: due elementi che, paradossalmente, possono rivelarsi vantaggiosi in un contesto di mercato complicato".

Le difficoltà legate ai consumi interni e internazionali non mancano, ma per Guicciardini occorre evitare allarmismi. "Sono cicli già vissuti – dice –, condizionati anche da fattori geopolitici. Speriamo in una ripresa, soprattutto dopo l’impatto negativo dei dazi negli Stati Uniti".

Nonostante le sfide, il Consorzio guarda avanti, puntando sull’apertura di nuovi mercati esteri e su una promozione che valorizzi territorio, qualità e sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare la fiducia dei consumatori e consolidare la posizione del Morellino in Italia e all’estero. Tra le priorità anche la necessità di una nuova comunicazione sul vino, soprattutto verso i più giovani. "Serve una campagna informativa chiara e fondata su dati scientifici – conclude Guicciardini – per contrastare la deriva proibizionista che rischia di colpire la cultura del vino. È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il valore culturale e sociale di un prodotto che da secoli fa parte della nostra identità".