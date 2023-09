Morellino di Scansano "Previsioni ottime grazie al lavoro fatto con tempestività"

Inizio regolare per la vendemmia (che ha preso il via nell’ultima settimana di agosto) e riscontri molto positivi. E’ questa l’atmosfera che si respira all’interno del Consorzio Tutela Morellino di Scansano che abbraccia un territorio nel quale, dicono il presidente Bernardo Guicciardini Calamai e il direttore Alessio Durazzi, "si è registrato un inverno mite e poco piovoso e una primavera che è iniziata lentamente e proseguita con un eccesso di piogge che si sono protratte sino ad inizio estate. Queste condizioni non hanno avuto riflessi sulla vendemmia: l’aver agito per tempo, con un impegno in vigna importante rispetto alle scorse stagioni, ha consentito di indirizzare la crescita e la maturazione dei grappoli verso un andamento regolare. Gli attacchi di peronospora sono stati contenuti e non hanno causato perdite eccessive".

Un impegno importante, insomma, considerato che sono circa 1500 gli ettari di vigneti (di cui il 35 per a coltivazione biologica) sui quali crescono le uve che poi daranno vita alla Docg.

"Dal punto di vista qualitativo – spiega Alessio Durazzi – registriamo una buona qualità complessiva accompagnata da una bella vigoria delle piante. Si prospetta una crescita sul fronte della quantità, dove stimiamo un + 10% rispetto all’annata precedente. La raccolta è iniziata a fine mese di agosto, con il taglio dei grappoli dedicati alle basi spumante per proseguire poi con le uve a bacca bianca. Per ultime saranno vendemmiate le varietà a bacca rossa".

"Le priorità di breve termine – afferma Bernardo Guicciardini Calamai – sono quelle di monitorare l’andamento della vendemmia e del mercato per poi attivare tutte le azioni necessarie per mantenere la denominazione in equilibrio, così come abbiamo dimostrato di poter gestire anche in anni difficili come quelli che abbiamo passato. L’obiettivo di medio e lungo termine è quello di consolidare e rafforzare il percorso di crescita che abbiamo intrapreso con grande determinazione da alcuni anni. Grazie ad una serie di progetti tecnici e commerciali ai quali stiamo lavorando da tempo, vogliamo incrementare la diffusione del Morellino di Scansano nel mondo della ristorazione e delle enoteche di qualità sia sul mercato interno che su quelli esteri, dove abbiamo un grande potenziale, visto che è forte l’interesse per vini autentici e naturalmente gradevoli come il Morellino".