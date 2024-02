Morellino di Scansano, il boom è di tendenza. Cinque milioni di bottiglie e nuovi mercati

Quando nel 1972 un gruppo di produttori di Morellino decise che era forse meglio creare una struttura che potesse fare da guida senza lasciare troppo spazio all’improvvisazione dei singoli, aveva visto giusto. Facile dirlo adesso, con il brand "Morellino" che quasi si presenta da solo un po’ in tutto il mondo, ma all’inizio degli anni Settanta deve essere sembrato più che altro un progetto da visionari, anche se sono bastati poi sei soli anni – siamo nel 1978 – per arrivare a poter mostrare sulle etichette il marchio Doc. Più lungo, per vari motivi, il passo successivo che è datato 14 novembre 2006 con il passaggio alla "Docg".

Ma in tutti questi anni la Cantina Vignaioli Morellino di Scansano ha tenuto la barra a dritta navigando sulla convinzione che la qualità di questo vino e la coerenza delle proprie scelte non potessero che condurre verso mercati dove tutto questo si sarebbe apprezzato. Dalla teoria alla pratica, però, si passa solo attraverso il "ponte" fatto di numeri e quelli contenuti nel bilancio approvato dai soci della Cantina (170 aziende) dicono questo: il fatturato, anche nell’ultimo esercizio, è cresciuto passando da 14,9 a 15,5 milioni di euro, il canale della grande distribuzione fa segnare una crescita del 10 per cento, quello dei clienti Horeca del 5 e l’export si chiude sempre con il segno "più", soprattutto grazie agli ordini arrivati dalla Cina e dai mercati asiatici.

La produzione complessiva è stata di 5 milioni di bottiglie dove la parte del leone la fa ovviamente il rosso Docg con 2,2 milioni di bottiglie. Con trenta dipendenti e 700 ettari di vigneti delle aziende socie da seguire, la Cantina occupa un posto con un peso specifico non indifferente anche all’interno del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, nato nel 1992 e oggi in grado mettere insieme qualcosa come duecento soci.

"Nonostante il momento critico per il mercato del vino, sia in Italia che all’estero – dichiara Benedetto Grechi, presidente della Cantina – siamo riusciti a mantenere per i soci le stesse liquidazioni dell’anno precedente premiandoli per i tantissimi sacrifici che stanno facendo".

"La performance – commenta il direttore generale Sergio Bucci – va letta alla luce degli aumenti dei costi che tutti ben conoscono. Era prevedibile che questa situazione avrebbe avuto un’eco importante su questo esercizio. Per limitarne gli effetti è stato reso necessario un aumento dei listini, entrato però in vigore solo a metà anno e che, in ogni caso, abbiamo contenuto il più possibile (+3%)".

E poi anche un riconoscimento ambietale: dal 2020 al 2023 la Cantina per la produzione ha ridotto le emissioni del 7 cento. L’unico "meno" che piace.