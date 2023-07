Morellino del Cuore Dieci grandi capolavori

Si terrà domani la terza tappa di Morellino del Cuore 2023, un progetto dedicato a dieci etichette selezionate da una giuria di esperti degustatori di vino.

Appuntamento nel ristorante Canapone dove il giornalista e sommelier Antonio Stelli (nella foto), insieme ad alcuni produttori presenterà ai partecipanti il territorio e le etichette che verranno abbinate a piatti di mare.

Tema di questa prima edizione è "Morellino anche in estate" che, servito ad una temperatura inferiore, "può essere abbinato – spiegano gli organizzatori – non solo a piatti tipici toscani anche a piatti di pesce ed a base di verdure, a dimostrazione della versatilità di un vino in cui il sangiovese esprime tannini mai troppo muscolosi e più tendenti alla morbidezza, caratteristiche che ben sposano gradazioni di servizio anche più fresche".

Alla serata prenderà parte anche il direttore del Consorzio di Tutela Morellino di Scansano Alessio Durazzi.

I dieci Morellino del Cuore 2023 sono stati selezionati da sei note firme del mondo del vino: Antonio Boco, Andrea Gori, Riccardo Margheri, Richard Baudains, Stefania Vinciguerra e William Pregentelli, collaboratori di alcune tra le più importanti guide e riviste di settore.

Morellino del Cuore è un progetto ideato dai giornalisti Antonio Stelli e Roberta Perna in sinergia con il Consorzio di Tutela Morellino di Scansano e il menù della serata – oltre ai dieci Morellino selezionati – prevede antipasto; seppioline con bietole e pomodorini; calamarata con calamari, cozze e vongole; baccalà con fagioli cannellini e cipolla di Tropea; semifreddo al cioccolato e caffè. Il costo della cena è fissato in 55 euro a persona e per prenotare è possibile telefonare al numero 339 - 2963558.