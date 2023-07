Morellino Classica Festival Weekend con doppio appuntamento

Nel weekend torna Morellino Classica. Due gli appuntamenti in programma tra loro molto diversi ed entrambi perfettamente calati nel contesto del Festival. Domani, alle 21 al teatro Castagnoli di Scansano, è in programma lo spettacolo "Cahiers d’ecriture" che vede la regia del drammaturgo milanese Marco Filiberti e al pianoforte Pietro Bonfilio. Le musiche saranno di Satie, Massenet, Strawinsky. La lunga strada della Recherche di Proust sarà protagonista sul palco. Drammaturgo e regista di teatro e cinema, attore, didatta e saggista, narratore e poeta, Marco Filiberti è figura di spicco nello scenario artistico e intellettuale del nostro tempo. Nato a Milano, vive da molti anni in Toscana, dove nel 2013 ha fondato Le Vie del Teatro in Terra di Siena, cantiere maieutico e produttivo improntato alla sua "drammaturgia del rovinismo" e alla consapevolezza apocalittica del dissolvimento degli archetipi nella selva della modernità. Nel 2019 ha costituito una casa di produzione cinematografica, Dedalus. Dopo i cortometraggi Vespero a Tivoli e Sulle tracce di Medora, i suoi primi tre lungometraggi, Poco più di un anno fa – diario di un pornodivo (2003), Il compleanno (2009) e Cain (2015) sono stati presentati con grande successo in festival quali Berlino, Venezia, Los Angeles, conseguendo tra i molti riconoscimenti il Globo d’Oro Speciale dalla stampa estera, il premio della critica all’"Out Fest" di Los Angeles, il premio come miglior film al Festival del Cinema Italiano ad Ajaccio, il premio del pubblico al Terra di Siena International Film Festival e alle Journées du Cinéma Italien in Francia, il Prix de l’Université de Corse.

Bonfilio è uno dei protagonisti del Festival, diplomato al conservatorio "Giuseppe Verdi di Milano, si è esibito in molti teatri italiani e internazionali, il prossimo 6 novembre si esibirà al teatro della Scala di Milano.

Domenica il festival si sposta a Poggio la Mozza, nella Tenuta Val delle Rose e qui si esibirà il duo Guy Mintus al piano e Daniela Skorka soprano. Il pubblico potrà ascoltare le musiche originali di autori trascritte e reinterpretate, attraverso la classica, il jazz e la musica tradizionale ebraica. La cantante lirica Daniela Skorka e il virtuoso del pianoforte jazz Guy Mintus presenteranno un programma a sorpresa, intimo ma esplosivo che esplora in veste solistica e in duo le diverse connessioni tra i loro universi musicali multiculturali.

Nicola Ciuffoletti