Montioni: il percorso per Riserva regionale

La necessità di sviluppare una nuova forma di tutela del bosco di Montioni nasce con la legge Regionale, che di fatto ha previsto l’annullamento del parco interprovinciale e dell’ Anpil di Montioni con la trasformazione del sir Bandite di Follonica in un’area appartenente alla rete natura 2000, a favore di un unico sistema integrato. Nel 2018 il protocollo di intesa sottoscritto poneva la prima pietra sulla nascita del nuovo parco sotto forma di Riserva regionale. Nelle scorse settimane si sono svolti più incontri tra le amministrazioni comunali, e nel mese prossimo proseguiranno con un nuovo tavolo di lavoro al quale seguirà a breve un incontro con la Regione. "Il percorso riavviato per Montioni porterà alla definizione di una nuova Riserva Naturale Regionale – commentano gli amministratori dei Comuni – con l’obiettivo di superare le visioni localistiche in un’ottica aperta, di condivisione. Per questo motivo tutti i Comuni coinvolti stanno predisponendo delle proposte operative, corredate di analisi economiche".