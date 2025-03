Monteverro mai fermo. Dagli Usa all’Asia nell’elite delle fiere

Il 2025 si è aperto con una serie di appuntamenti di grande prestigio, in città chiave per il settore vinicolo in Italia e nel mondo. A fine febbraio, Monteverro ha partecipato alla Slow Wine Fair di Bologna, manifestazione dedicata al vino "buono, pulito e giusto", organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food. Un evento perfetto per la cantina, che ha sempre sposato un approccio biologico alla viticoltura e ha ottenuto la certificazione ufficiale nel 2019. Lunedì sarà la volta di Simply The Best, esclusivo wine tasting organizzato a Milano da Civiltà del Bere, testata di riferimento del settore. Parallelamente, la cantina ha varcato i confini nazionali con una presenza significativa negli Stati Uniti, partecipando a Great Wines of the World, a Miami e San Francisco. Da domenica 16 a mercoledì 19, Monteverro sarà tra i protagonisti di ProWein a Düsseldorf. Domenica 23 e lunedì 24 sarà a a Lido di Camaiore per Terre di Toscana, evento che riunisce le migliori cantine della regione, spaziando dalle realtà più di nicchia ai nomi più blasonati. Poi il 5 e 6 aprile n Alto Adige, per Summa, manifestazione esclusiva riservata ai produttori di alta qualità. Subito dopo, l’attenzione si è sposta su Vinitaly. A giugno ritorno negli Stati Uniti per il Great Wines of the World di New York e poi dal 31 ottobre al 7 novembre il Great Wines of the World Asia Tour.