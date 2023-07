Monteverro di Capalbio, i vini "giovani" vestiti d'arte con l'opera di Davide Dormino

La cantina Monteverro di Capalbio continua il suo percorso di contaminazioni artistiche e presenta la nuova vesta grafica dei due vini "giovani", realizzata ispirandosi a un’opera di Davide Dormino.

Debutta quest’anno la nuova edizione delle etichette d’artista. Si tratta della naturale evoluzione della collaborazione di Monteverro con Arte&Vino, kermesse curata da Maria Concetta Monaci e organizzata dall’associazione culturale Il Frantoio.

"Le etichette d’artista non sono solo un modo per distinguersi sul mercato, ma anche un’occasione per raccontare una storia, un’esperienza, un’emozione – spiega il gruppo di lavoro della tenuta –. Così Verruzzo e Vermentino sfoggiano per l’annata 2022 una rinnovata veste grafica e riproducono l’opera Apollo Resisti! di Davide Dormino, artista viterbese, docente al Rufa, ospitato in tenuta in occasione di Arte&Vino a partire da maggio 2021".