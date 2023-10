Montepescali nel Medioevo. Il "Progetto Tabula"

"Montepescali nel medioevo. Il contributo del Progetto Tabula". E’ questo il titolo del seminario di studi inter universitario in programma domenica (inizio alle 16) a Montepescali, nella sede della Socierà Operaia di Mutuo Soccorso, in via Matteo di Giovanni.

"Il progetto di studio, iniziato negli anni scorsi – spiegano gli organizzatori –, è nato grazie al Circolo Culturale di Montepescali che con l’intento di voler contribuire a documentare la storia del nostro Paese, decise di finanziare la ricerca. Lo studio, che si basa su documenti storici che attestato le proprietà nel periodo medievale, viene portato avanti da ricercatori dell’Università di Siena e di Trento che in quest’occasione ci relazioneranno su quanto ad oggi è stato ritrovato e documentato nel corso degli studi fatti".

Relatori saranno Michele Pellegrini (professore associato in Storia medievale all’Università di Siena), Andrea Giorgi (professore ordinario in Archivistica all’Università di Trento), Serenesse Schifano (restauratrice all’Università di Siena) e Roberto Farinelli (professore associato in Archeologia medievale all’Università di Siena).