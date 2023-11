Montegiovi e il suo tempo. Torna l’orologio del paese

A Montegiovi l’orologio del paese è tornato a funzionare. La spesa, come del resto anche l’impegno profuso da parte del Comune, non sono stati indifferenti. "Rimettere in funzione l’orologio è costato circa 6mila euro – commenta Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano – ma è un impegno che ci eravamo presi e siamo molto contenti di essere riusciti a portarlo a termine. Riattivare l’orologio non era scontato, gli ingranaggi sono datati e rimetterli in funzione è stato complicato, fondamentale l’intervento di una ditta specializzata". L’orologio suonerà ma non tutto il giorno. "Abbiamo ritenuto opportuno – prosegue Giglioni - per non turbare la quiete notturna, far suonare le ore fino a mezzanotte per poi interrompere e riprendere la mattina alle sei". Più complicato invece l’intervento sull’orologio del capoluogo. "L’ultima ondata di maltempo ha danneggiato ulteriormente l’orologio di Castel del Piano che ha smesso di funzionare". Per ripristinarlo occorrerà l’intervento di una ditta specializzata, come quella che è intervenuta a Montegiovi. "Gli ingranaggi risalgono agli anni ‘60 del secolo scorso – commenta Giglioni – e abbiamo deciso di sostituirili". In questo caso, l’impegno di spesa del comune di Castel del Piano è di 4mila euro.

"Dobbiamo effettuare una gara e affidare i lavori – specifica Giglioni -. L’impegno è di intervenire entro dicembre". L’intervento nel capoluogo costerà 4mila euro ed è il secondo in due anni. Già nel 2021 l’amministrazione intervenne per riparare l’orologio a seguito di un danno provocato da un fulmine. Anche in quel caso, come di recente a Montegiovi, intervennero i tecnici della Trebino, azienda storica di maestri orologiai e provetti campanari nata nel 1824 a Uscio (Genova) che ha istallato i suoi impianti in tutta Italia e nel mondo.

Nicola Ciuffoletti