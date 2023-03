Montecucco in Germania La vetrina del ’ProWein’ per ampliare il mercato

Le etichette del Consorzio Tutela Vini Montecucco sono pronte a volare al ProWein, il salone internazionale del vino di Düsseldorf, per far conoscere al mercato tedesco tutte le novità prodotte dai vigneti che sono situati ai piedi dell’antico vulcano.

Da domenica a martedì 21 il Consorzio che racchiude piccole e medie aziende vitivinicole amiatine sarà in Germania e condividerà lo stand (Pad. 16 stand B71) con i due consorzi di tutela maremmani, Doc Maremma e Docg Morellino di Scansano. Il Consorzio amiatino andrà a presentare ai visitatori i suoi nuovi millesimi con una selezione al banco d’assaggio di 25 etichette tra le tipologie Montecucco Vermentino Doc, Rosso Doc, Rosso Riserva Doc, Sangiovese Docg e Sangiovese Riserva Docg.

Tipologie che insieme, nel 2022, sono valse al Montecucco un +35% di imbottigliato nonché il primo posto sul podio delle Denominazioni più performanti della Toscana.

Quello tedesco è un banco di prova importante anche per le realtà vitivinicole amiatine perchè la Germania rappresenta il quarto mercato al mondo per consumi di vino e la seconda destinazione di quello che è l’export italiano.

"La Germania – commenta Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio di Tutela – è un mercato fondamentale per il vino toscano, come dimostrano le ottime performance qui registrate da Doc per così dire ‘blasonate’ quali Chianti e Brunello, ma il potenziale di crescita in questo paese per denominazioni portavoce di una Toscana ‘altra’ come il Montecucco è enorme. ll consumatore tedesco ama non solo i grandi rossi toscani ma anche il nostro territorio, molto spesso meta delle sue vacanze enoturistiche. È un consumatore più giovane – conclude Giovan Battista – che siamo pronti ad approcciare grazie al grande lavoro di modernizzazione avviato sulle nostre strategie di comunicazione, e che è sempre alla ricerca di prodotti che siano sempre più premium e di alto livello qualitativo, oltre che di nicchia e poco conosciuti, senza mai tralasciare l’attenzione verso il tema della sostenibilità".

I mercati di riferimento della DO sono nell’ordine Nord America, Nord Europa, Germania, Paesi Bassi e Svizzera, che insieme assorbono gran parte del 60% totale di export lasciando poca marginalità ad altri paesi come Francia, Polonia e Giappone, ma le prospettive di sviluppo in Germania in particolare sono importanti, soprattutto perché molte delle aziende socie stanno iniziando ad approcciare questo mercato solo negli ultimi anni.

Nicola Ciuffoletti