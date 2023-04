Montecucco in festa La denominazione compie 25 anni "Fatto un gran lavoro"

Era il 1998 quando, alle pendici del Monte Amiata, nasceva la Doc Montecucco. Sono trascorsi 25 anni e di passi in avanti ne sono stati fatti molti, sempre conservando la vocazione biologica originaria. Oggi questa denominazione d’origine vanta circa l’80% di produzione certificata bio per un totale di 68 aziende associate, circa 1,2 milioni di bottiglie e 500 ettari di vigneto oggi vocati alle Doc e Docg (su una superficie potenziale di 800 ettari). Una storia insomma scandita da crescite, successi e anche difficoltà, la denominazione Montecucco ha saputo comunque imporre e conservare la propria interpretazione del Sangiovese, e non solo. Anche il Vermentino in queste terre ai piedi dell’Amiata si fa sentire. Negli anni, infine, il Montecucco si è fatto largo nel mondo, con un export che tocca il 60% del totale annuo imbottigliato. Per celebrare 25 anni di attività, in occasione dell’ultima edizione del Vinitaly, il Consorzio ha organizzato una degustazione di vecchie annate, mettendo in luce l’evoluzione nel tempo dei rossi amiatini e anche del Vermentino.

"Questa è la vera carta vincente del Montecucco – dice il presidente del Consorzio, Giovan Battista Basile –. Il fatto che esista un’espressione del territorio che si riflette completamente nel vino e che diventa autenticità stessa del Sangiovese e del Vermentino. Autenticità che viene ulteriormente esaltata dalla sensibilità dei produttori rispetto ai temi ambientali. Siamo di fronte a un territorio integro, che ho avuto modo di vivere in prima persona dalla fine degli anni ‘90: non si parla solo di vigneti, ma anche di originalità del territorio, di rispetto della biodiversità e di pratiche agronomiche".

Al Vinitaly è stato anche persentato il nuovo logo consortile, nato da un progetto di restyling sviluppato in collaborazione con Ied Firenze, l’autrice è una giovane studentessa indiana, Damini Rathore.