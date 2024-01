monte argentario Manutenzione del verde pubblico

Lavori in corso al giardinetto della Cava Legni e alberi pericolanti in alcune zone del centro abitato di Porto Santo Stefano, via alle rimozioni e alle sostituzioni. Il Comune ha disposto la manutenzione straordinaria delle aree a verde, in particolare per la rimozione di alberi pericolanti a Porto Santo Stefano, di cui si occuperà la cooperativa Santa Barbara. Si tratta di due alberi situati in via Roma che verranno tolti e sostituiti. Un leccio sarà invece rimosso dal piazzale Sant’Andrea, che sarà rimpiazzato a sua volta da un altro leccio. Tre alberi pericolanti saranno infine rimossi dal piazzale Facchinetti, compreso un ceppo di un altro tronco presente, e verrà anche ripristinata l’aiuola. Per quanto riguarda la Cava, il Comune sta procedendo ai lavori di riqualificazione del giardinetto, oltre alla sistemazione di panchine e arredi urbani per rendere più accoglienti i centri abitati.