Monitor manomesso . Un video porno sul totem del Museo di Storia naturale

Un video porno sul totem del Museo di Storia naturale. Da quell’"assistente virtuale", poco prima delle 22 di sabato, a un certo punto, sono state trasmesse delle immagini che non avevano nulla di scientifico, come in realtà dovrebbe essere, ma che erano solo immagini porno. Il fatto è successo perché qualcuno, intorno alle 21.40 di sabato, approfittando di un aggiornamento automatico non programmato avvenuto sul sistema della società che fornisce l’assistente virtuale, è entrato localmente nel totem manomettendo i normali contenuti e collegando il totem stesso a un sito pornografico disponibile su internet gratuitamente. Ma per circa un’ora le immagini pornografiche sono state visibili a tutti coloro che in quel momento si trovavano a passare da piazza della Palma (il totem si trova all’esterno del museo). La scena è stata ripresa da qualcuno e ben presto la notizia ha fatto il giro del web. Gli operatori sono intervenuti tempestivamente e alle 23.07, in poco più di un’ora dalla manomissione del totem, il sistema è stato ripristinato e spento per sicurezza.

Qualcuno quindi, con una certa abilità tecnica, ha approfittato di una piccola finestra temporale, necessaria all’aggiornamento che il totem stava effettuando, per manometterlo totem localmente. Il totem è collegato alla Rete, per ricevere dal sito internet del Museo quelle informazioni che poi "riversa" ai cittadini."Presto – afferma il direttore del Museo di Storia Naturale, Andrea Sforzi – il gestore del servizio, (che è Rama, Ndr.) bloccherà gli aggiornamenti automatici così da evitare in futuro episodi simili. Resta il fatto che siamo di fronte a una bravata spiacevole, di pessimo gusto, che getta un’ombra sull’attività del nostro museo che in questi anni si è sempre distinto per la scientificità dei contenuti e per i tanti eventi organizzati per far conoscere il più possibile la storia naturale della Maremma".

"La situazione è rientrata in poco tempo – spiega il presidente della Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, da cui dipende il museo di Storia Naturale. – Il totem è un supporto digitale posizionato all’esterno del Museo di Storia naturale proprio per dar modo a tutti, anche in orario di chiusura, di conoscere la struttura e apprezzarne la proposta".