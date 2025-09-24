Monito di Legambiente: "La transizione energetica non può aspettare oltre"

In un momento in cui la transizione ecologica è sempre più urgente, anche in Maremma continua il dibattito sulle energie rinnovabili. Le proteste di alcune comunità locali contro nuovi impianti agrivoltaici ed eolici hanno riportato l’attenzione sulla necessità di conciliare sviluppo, ambiente e territorio. A intervenire è Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente, che lancia un appello chiaro.

"Non possiamo più permetterci ritardi – tuona Gentili –. Le rinnovabili non sono un’opzione, ma una necessità per contrastare il cambiamento climatico e garantire un futuro sostenibile alle comunità locali".

L’Italia, secondo gli obiettivi europei, dovrà installare oltre 62 Gw di nuova capacità rinnovabile entro il 2030, ma negli ultimi quattro anni ne sono stati realizzati solo 17,7. "Serve un cambio di passo – sottolinea Gentili –. Se continuiamo a trattare energia, agricoltura e sviluppo dei territori come ambiti separati, rischiamo di non cogliere la gravità dell’emergenza climatica, che colpisce duramente ogni settore, a partire dall’agricoltura".

Nel mirino di Legambiente non c’è la tecnologia, ma il modo in cui viene progettata e comunicata. L’agrivoltaico, ad esempio, è indicato come una soluzione che può integrare energia pulita e produzione agricola, senza consumo di nuovo suolo. Studi del Cnr e dell’Università della Tuscia – dice Legambiente – evidenziano benefici concreti: fino al 30% di aumento di resa per la vite, riduzione del 65% dei consumi idrici per il pomodoro, e miglioramenti nel benessere animale grazie all’ombreggiatura dei pannelli. Anche l’eolico di piccola scala, se progettato con il coinvolgimento delle comunità e integrato nel paesaggio, può rappresentare un’opportunità: "Non si tratta di dire sì a tutto – precisa Gentili – ma di scegliere i progetti migliori, con un approccio qualitativo, rispettoso del territorio e capace di generare benefici condivisi".

Un altro punto centrale è il sostegno alle comunità energetiche, dove cittadini, aziende agricole e amministrazioni possono condividere l’energia prodotta. "La transizione energetica – conclude Gentili – non è solo una questione di numeri, ma di giustizia ambientale e coesione sociale. Chiediamoci non solo se fare gli impianti, ma come, dove e per chi. Solo così costruiremo un futuro sostenibile, senza sacrificare il paesaggio o la qualità della vita nei nostri territori".

Nicola Ciuffoletti