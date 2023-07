Mondiale di vela Oggi inaugurazione

L’inaugurazione dei Mondiali Rs Feva si terrà oggi a Follonica e le imbarcazioni gareggeranno a partire da domani per tutta la settimana, fino a venerdì 28. Il corteo con gli atleti e le atlete partirà da piazza don Enzo alle 18, passerà da via Amorotti e via Roma per poi raggiungere il lungomare. L’evento, organizzato dai due club cittadini, il Cnf e la Lni di Pratoranieri, si inserisce nel solco degli appuntamenti che quest’anno vede Follonica come Comune capofila dell’ambito Maremma Area Nord in qualità di comunità europea dello sport e sul territorio ha una ricaduta economica stimata di circa 600 mila euro. L’ente organizzatore del mondiale è la Federazione italiana vela che ha delegato il gruppo vela Lni e il Club nautico di Follonica in collaborazione con la RS Feva Class association. In totale sono 209 le imbarcazioni che prenderanno parte all’evento e sono 15 le nazioni presenti.