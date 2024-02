Mondadori. Libri, laboratori e poi Renzi

Un sabato ricco di appuntamenti quello di domani organizzato dall libreria Mondadori di Corso Carducci, fra presentazioni di libri e laboratori per bambini.

Domani (dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 15.30 alle 19) in libreria Francesco Falconi autografa le copie del suo nuovo libro "L’ultima luce del faro". Falconi torna in libreria, stavolta con un genere mai esplorato in precedenza: il thriller. Anzi, per essere più precisi, thriller psicologico storico. Protagonista? L’eccelsa Virginia Woolf. Virginia Woolf si sveglia di soprassalto, poco distante, riversi sul pavimento, ci sono i cadaveri di due donne dal volto coperto. La scrittrice si ritrova a vivere un’allucinazione, in un susseguirsi di ricordi che si animano e prendono vita tra Londra, la Cornovaglia e il Sussex.

Sempre il libreria, ma alle 16, invece, è in programma il laboratorio gratuito riservato ai bambini con età compresa fra i 4 e gli 8 anni dal titolo "L’albero perfetto" a cura di Sara Pacini. Lettura partecipata della favola dopodiché ogni bambino potrà creare il suo albero. Cosa signidica essere "perfetto"? Il laboratorio tenta di rispondere per sentirsi tutti uniti alla grande sfida contro il bullismo.

Partecipazione gratuita, ma è necessario iscriversi telefonando ai numeri 0564-22329 o 392 - 3438682.

Alle 18, invece, ma nella sala conferenze dell’hotel Granduca, Matteo Renzi presenterà il suo libro "Palla al centro".

"Il libro – dicono gli organizzatori – Il libro, edito da Piemme, è coraggioso, ricco di aneddoti e rivelazioni scottanti sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi. Una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo, sulle sfide che ci attendono come Paese. Renzi in questo libro rilancia le sue battaglie, le sue convinzioni, il suo punto di vista sulle cose, sempre in direzione ostinata e poco conforme al mainstream, anche in Europa".

La partecipazione è libera e gratuita.