Molestie al market Palpeggiava le clienti Dipendente condannato

Era stato addirittura portato in carcere. Dopo che due clienti del market dove lavorava, avevano addirittura denunciato il fatto che le aveva palpeggiate durante una giornata normale di lavoro. Da quello che raccontarono le due donne, l’uomo le aveva spinte con forza verso un angolo buio del supermercato e poi aveva iniziato a molestarle in maniera molto "pesante", anche con apprezzamenti volgari, ma soprattutto "allungando" le mani in maniera molto pericolosa. Aveva anche approfittato che in quel preciso momento, dentro il locale che si trova a Porto Santo Stefano all’Argentario, non c’era nessuno. Da quello che le due vittime raccontarono, l’uomo le avrebbe baciate, avrebbe cercato di abbracciarle e gli ha toccato più volte le parti intime. I fatti risalgono all’agosto del 2022: adesso un 44enne di origini egiziane è stato condannato per il reato di violenza sessuale dal giudice per le indagini preliminari Marco Mezzaluna a due anni e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Una condanna che l’uomo sconterà ai domiciliari. Ma l’uomo, almeno secondo l’accusa, non era nuovo a comportamenti del genere: il primo episodio era avvenuto all’inizio di agosto e il secondo dopo un paio di settimane. La prima denuncia era stata presentata da una donna di circa 60 anni: anche in questo caso la donna era stata spinta in un angolo buio del negozio e l’egiziano aveva iniziato a palpeggiarla. Violenze praticamente identiche a quelle denunciate dalla ragazzina di 14 anni che era stata attirata nel locale dall’uomo mentre passava lì davanti.

I racconti sono stati ritenuti attendibili: la descrizione fatta dalle vittime poi corrispondeva all’uomo che lavorava in quel negozio.

Secondo il giudice Marco Mezzaluna del tribunale di Grosseto le due donne "non avevano alcun interesse in comune e dunque il loro racconto è risultato molto attendibile". Il 44enne di origine marocchina, difeso dall’avvocato Arcioni, è stato anche interdetto da qualunque incarico in scuole o istituti, sia pubbliche che private, frequentate da minori e per due anni e 8 mesi anche dai pubblici uffici. Il 44enne potrà uscire di casa dal lunedì al sabato, dalle 5 alle 9 e dalle 6 alle 21, senza però lasciare il Comune di Orbetello.