"Molestate dal direttore" Ma lo assolvono

Da quello che avevano raccontato, le battute a sfondo sessuale erano all’ordine del giorno durante le ore di lavoro. Battute che sarebbero state fatte dal direttore della filiale di Grosseto di una società che a gennaio era stato rinviato a giudizio con l’accusa di molestie, violenza sessuale e lesioni al tribunale di Grosseto. L’uomo era infatti stato denunciato da quattro dipendenti dopo che la situazione, secondo loro, era precipitata: addirittura una volta era intervenuta una volante della polizia chiamata dal marito di una delle donne, che è tra l’altro un agente di Polizia. Ma tutto poi si è svelato: sarebbero state le chat di whatsapp a raccontare una storia diversa da quella denunciata dalle donne: storia che infatti ha spinto il giudice Marco Mezzaluna (nella foto), con il rito abbreviato, ad assolvere l’uomo di 51 anni, originario della provincia di Viterbo. Il sostituto procuratore Valeria Lazzarini aveva chiesto una condanna a due anni. Sembra infatti che dalle indagini le battute a sfondo sessuale e i comportamenti del direttore non sarebbero stati una novità: ma le quattro donne, fino al giorno in cui erano andate a dare le dimissioni ed era scoppiata la lite, non avevano mai protestato. Le proteste infatti erano cominciate soltanto dopo la decisione del direttore di promuoverne una. Nelle chat infatti non ci sarebbe alcun cenno a comportamenti molesti sotto il profilo sessuale. E’ come se le donne si fossero organizzate "per fargliela pagare". Il giudice dunque lo ha assolto perchè il fatto non sussiste.