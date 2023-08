"Moby Dick" a Grosseto: lo spettacolo di Niccolini al "S.Rocco Festival"

"Moby Dick", imponente opera che ha come protagonisti il mare e il destino dell’individuo sarà in scena oggi alle 21.30 sul palco del San Rocco Festival; un reading con musica dal vivo, dal testo di Francesco Niccolini, con le musiche originali di Giorgio Albiani eseguite dal vivo da Giorgio Albiani alla chitarra e da Marco Albiani alle chitarre e percussioni, con gli attori Andrea Costagli, Dimitri Frosali e Massimo Salvianti di Arca Azzurra, celebre compagnia di produzione teatrale, fondata e diretta dal regista, drammaturgo e sceneggiatore Ugo Chiti, che dal 1982 si contraddistingue per spettacoli di grande successo. Il maestoso capolavoro della letteratura americana di Hermann Melville è il testo da cui Francesco Niccolini ha attinto una personale riscrittura che ha saputo condensare in un testo di meno di 40 pagine un’opera monumentale, restituendo un verso asciutto e scabro e una drammaturgia di grande intensità, che ha la capacità di evocare salmastro e infinito e celebrare i grandi temi che da sempre sono gli interrogativi che tormentano l’individuo. La scrittura di Niccolini viene accompagnata dalla musica originale creata da Giorgio Albiani - docente di chitarra al Conservatorio di Firenze - e insieme descrivono sapientemente i sentimenti e la profondità del sentire, con sfumature sempre vivide e mai scontate. L’appuntamento serale del San Rocco Festival segue un altro importante evento che ha luogo alle 18.30 alla sala Comunale di Marina di Grosseto in via Granducato di Toscana 7: l’inaugurazione della mostra "Un tenace cammino verso il mare", curata da Cecilia Luzzetti per celebrare il 90° anniversario della Pro Loco di Marina e Principina a Mare.