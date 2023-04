‘Misure di sicurezza per gli operatori sanitari’

Anche l’Ordine dei medici interviene sull’aggressione di Follonica. "La sicurezza sul posto di lavoro va tutelata – dichiara Paola Pasqualini, presidente di Omceo Grosseto –. La nostra categoria non può rischiare ogni giorno un’aggressione, non è più ammissibile. Adesso le istituzioni e l’Asl devono attivarsi per assicurare la presenza di personale addetto al controllo nei luoghi più a rischio: penso ai punti di primo soccorso, ai presidi di continuità assistenziale, nei reparti di psichiatria. Non si tratta più di casi sporadici ma di un vero e proprio attacco ai danni di chi opera nel settore sociosanitario. Stiamo ancora piangendo la scomparsa della psichiatra Barbara Capovani e oggi dobbiamo fare nuovamente i conti con un’aggressione ripetuta per due volte, prima ai danni dei soccorritori del ‘Codice rosa’ e ora a una collega e 2 infermiere. Che cosa si sta aspettando per trovare soluzioni reali ed efficaci? Non si può lavorare in un clima di paura, perdipiù per chi come noi ha il compito di occuparsi della salute dei cittadini".