Missione di pace e di umanità I Cavalieri nel cuore della gente

di Luca Mantiglioni AL MANSOURI (Libano) Non occorrono tante parole per capire quale sia il rapporto fra i militari italiani e la popolazione civile libanese. Le parole non servono perché è sufficiente passeggiare insieme a loro in mezzo alla gente e osservare cosa accade, ad esempio, mentre passiamo nelle strette stradine che incastonano il mercato di Tyro. Un via vai di persone in mezzo ad una cornice di bancarelle e negozietti pieni di colori o intrisi di profumi di spezie. "Grazie, grazie di cuore che ci siete – dice una donna che si avvicina alle divise dopo aver riconosciuto il tricolore sulla manica sinistra –. Io sono la direttrice di una scuola di Tyro e so cosa avete fatto e cosa continuate a fare per noi, per le nostre scuole e per i nostri bambini. Siete sempre generosi, ci siete vicini. Grazie di cuore". Si chiama Leonte XXXIII la missione iniziata a gennaio quella sotto la guida della Brigata Folgore comandata dal generale Roberto Vergori (che guida l’intero Sector West dove sono impegnati contingenti di 17 diversi Paesi) cui prendono parte anche i militari del Savoia Cavalleria e i binomi del Cemivet, nella fascia compresa tra il fiume Litani e il confine con Israele....