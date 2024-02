"Mio figlio è stato escluso da quella Rsd"

"Hanno escluso mio figlio dalla Rsd". La protesta è di Paolo Scotto, residente a Marsiliana, il cui figlio ha una malattia neurodegenerativa. Scotto racconta di come il figlio sarebbe dovuto entrare in una nuova residenza sanitaria assistenziale per disabili , escluso però a pochi giorni dal suo ingresso. "Mio figlio ha 26 anni e ha l’agenesia del corpo calloso – spiega –. È peggiorato e da 7 mesi non esce più di casa, sono andato in pensione con la minima per accudirlo. Gli vengono a fare le punture da Orbetello, ma non c’è personale. Quindi ci avevano detto che appena avrebbe aperto la Rsd di Manciano sarebbe stato ospitato lì. Dall’Asl ci avevano detto che avrebbero fatto un documento che avrebbe consentito di ospitarlo nella Rsd convenzionata di Manciano, che ha 12 posti. La sua malattia gli comprime la testa e a volte c’è bisogno dell’intervento dei Carabinieri perché non è lucido. Ma adesso ci è stato comunicato che nella Rsd non potrà andare perché, secondo loro, darà fastidio agli utenti. È malato come gli altri, dovrebbero almeno provare". "Se la settimana prossima la situazione non cambia – dice – farò una protesta pacifica incatenandomi davanti alla Rsd. Lui è idoneo e non abbiamo possibilità economiche per inserirlo altrove". Ma la direzione di Zona delle Colline dell’Albegna riporta l’imntera vicenda sui giusti binari. "Il paziente – precisa l’Asl – è seguito dai servizi socio-sanitari a domicilio da anni. La struttura di Manciano è una Rsd che non possiede le caratteristiche per prendere in cura il paziente. La Commissione multidisciplinare disabilità di zona ha l’incarico di valutare il caso e individuare il percorso assistenziale in una struttura idonea alla complessità delle sue condizione socio-sanitarie".