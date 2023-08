Minucci: "Grosseto, ospedali dimenticati. Preoccupazione cresce"

"La provincia di Grosseto da sempre risulta essere all’ultimo posto nella scala degli interessi che la Regione Toscana mette in atto. Ad oggi, parlando del comparto sanitario, questo disinteresse è ancora più accentuato dalla pressione che si riversa nei nostri ospedali a causa dell’aumento delle presenze turistiche dovute al periodo estivo". È quanto afferma Luca Minucci (nella foto), coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Grosseto. "Il nostro monito – aggiunge il coordinatore – non vuole porre l’attenzione solamente sul periodo estivo, in quanto a nostro avviso il problema è strutturale. Problema che sta portando alla perdita dei medici, che appena hanno l’occasione scelgono di lavorare in altri territori. Così facendo, tutto questo non porta a un nulla di fatto, ma anzi evidenzia qualora ancora ce ne fosse bisogno, ad una mancanza di programmazione che arriva purtroppo da lontano, con la conseguente impossibilità a porre in essere percorsi virtuosi".