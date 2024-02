Minozzi: "C’è lo sportello Sam"

"Iniziative come questa – dice Sara Minozzi, assessora comunale al Sociale – mettono un riflettore sul tema così importante, con i ragazzi che sono gli adulti di domani e che possono essere sensibilizzati. Parlarne e conoscere è già un percorso di prevenzione".

I percorsi attuati dal Comune di Grosseto si stanno incrementando. Tra cui lo sportello "Sam" (Spazio di ascolto uomini maltrattanti), un servizio di consulenza e ascolto per uomini che commettono violenza realizzato grazie ad un finanziamento del ministro delle Pari opportunità.

"Questo servizio è motivo di orgoglio – prosegue Minozzi –. Nel territorio toscano sono presenti solo in sei comuni, ed il nostro è tra questi".

Il Comune ha ricevuto un finanziamento di 64mila euro per lo sportello, che cambierà nome diventando "Cuav" (Centro per uomini autori o potenziali autori di violenza). Offre agli autori di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale o di stalking nei confronti delle loro partner o ex partner un percorso di gruppo con l’obiettivo di modificare i loro comportamenti. È mirato per prevenire la recidiva, quindi riducendo la possibile insorgenza di future violenze nelle vittime soggette a violenza.

M.V.G.