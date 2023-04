Minore scappa da casa Trovata a La Spezia

Il pomeriggio di alcuni giorni fa, una donna residente in provincia ha chiesto aiuto ai Carabinieri, riferendo l’allontanamento della figlia minore. Doveva andare a prenderla a scuola ma la ragazza non si è presentata all’appuntamento, contattando al telefono la madre, dicendole che si sarebbe trattenuta un po’ in giro per fare alcune compere e pertanto sarebbe rincasata più tardi. Poco dopo, la donna ha ricevuto la notizia da parte di un amico della figlia che quest’ultima avrebbe preso un treno per dirigersi a Torino. La madre ha dunque consultato una App installata sul cellulare della figlia, che in breve ha restituito la geolocalizzazione del telefono: era vicino a La Spezia. La notizia che si stesse dirigendo verso Torino trovava quindi un primo fondamento. I Carabinieri si sono attivati con una serie frenetica chiamate e segnalazioni ai comandi dislocati nel territorio indicato dalla app, inviando inoltre la foto della ragazza ed è stata individuata sul treno regionale Genova-Torino e riconsegnata alla madre.